Das kleine Einmaleins des Rohstoffhandels

Ob Getreide, Oliven, Vieh oder Metall - seit Menschengedenken wird mit Rohstoffen gehandelt. Bereits 4.000 Jahre vor Christus gab es in Jordanien eine Massenproduktionsstätte von Kupfer. Das Römische Reich gilt mit einer jährlichen Produktion von 15.000 Tonnen Kupfer als größter vor-industrieller Rohstoffhändler. Bis heute hat dieser Markt nichts an Faszination verloren.

Keine Angst, wir beginnen diese Geschichte nicht zu Zeiten der Römer, sondern gleich im Hier und Jetzt: Der Rohölpreis-Crash im April 2020 hat den Rohstoffbereich wieder einmal in den Fokus gerückt und gezeigt, wie stark Rohstoffe mit der Wirtschaft verzahnt sind - und dass wir alle von den Entwicklungen an den Rohstoffbörsen betroffen sind.

Mit Kaffee wird schon seit Jahrhunderten gehandelt. (Bildquelle: markteinblicke.de)

Die wichtigsten Motive für den Rohstoffhandel

Die wichtigsten Motive, die den Rohstoffhandel auch für Privatanleger interessant machen, sind Inflationsschutz, Spekulation und Diversifikation. Rohstoffe wie zum Beispiel Gold und Silber stellen im Gegensatz zu Währungen, Geldmarktprodukten oder Anleihen Sachwerte dar und können damit einen gewissen Schutz gegen eine Geldentwertung durch Inflation bieten.

Auf der anderen Seite können Rohstoffe aber auch selbst Auslöser für einen Anstieg der Verbraucherpreise sein. Das trifft vor allem auf Erdöl und andere Energierohstoffe zu, deren Preisanstiege zu höheren Benzin- und Stromrechnungen führen.

Auf diese Preisveränderungen kann jeder Anleger spekulieren. Die Angebotspalette an Finanzprodukten ist dabei in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gestiegen, sodass für Anleger fast sämtliche gängigen Rohstoffe investierbar sind. Gewinne lassen sich dabei sowohl mit steigenden Rohstoffkursen als auch mit fallenden Rohstoffnotierungen erzielen.

Diversifikation macht den Rohstoffsektor interessant

Auch die Diversifikation macht den Rohstoffsektor für immer mehr Anleger interessant. Da die Rohstoffmärkte anderen Marktzyklen als beispielsweise Aktien und Anleihen unterliegen, bewegen sich ihre Kurse weitgehend unabhängig von denen der anderen etablierten Anlageklassen.

Im Wertpapierdepot können Rohstoff-Investments aus diesem Grund zur Stabilisierung beitragen, weil sie Wertverluste anderer Investments ausgleichen oder wenigstens teilweise kompensieren können. Wer sich an den Rohstoffmärkten engagieren möchte, sollte sich zunächst mit den Eigenheiten dieser Märkte vertraut machen. Dazu gehört unter anderem die US-Dollar-Bindung.

Rohstoffmärkte sind US-Dollar-Märkte (Bildquelle: Pixabay / NikolayFrolochkin)

Rohstoffmärkte sind US-Dollar-Märkte

Da fast alle Rohstoffe in US-Dollar abgewickelt werden, werden auch in den Medien die Kurse für Rohöl, Gold und andere Commodities fast immer in der US-Währung angegeben. Daher sollten deutsche Anleger, die über eine deutsche Börse rohstoffbezogene Wertpapiere, die in Euro gehandelt werden, kaufen, stets die Wechselkursentwicklung des Euro gegenüber dem US-Dollar verfolgen, da der in US-Dollar ermittelte Rohstoffpreis in Euro umgerechnet werden muss.

Durch die Devisenkurse kommt so eine zusätzliche Komponente ins Spiel, welche die Rendite sowohl positiv als auch negativ beeinflussen kann. Deshalb sollten sich Anleger über die möglichen Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse schon vor dem Kauf eines in Euro notierten Rohstoff-Wertpapiers ein Bild machen. Anleger müssen somit im Rohstoffbereich immer auch eine Einschätzung zu den entsprechenden Entwicklungen am Devisenmarkt treffen können.

