Vor Corona waren US-Bank-Aktien Cashcows. Steigende Zinsen und positive Wirtschaftssignale in den USA treiben nun erneut die Kurse und die Ausschüttungen steigen wieder. Ein tolles Comeback.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe verzeichnete unlängst den stärksten Anstieg seit fünf Jahren. Steigen die Marktzinsen, bedeutet das in der Regel höhere Gewinne bei zinssensitiven Banken. Denn in den USA sind viele Zinssätze variabel und werden gerade bei Darlehen von den Banken schnell angepasst. ...

