Ausser dem Rekordhoch ist nichts passiert im DAX. Wir pendeln weiterhin um die 14.000 und haben keine mittelfristige Entscheidung herbeiführen können. Auf was sollten Trader in der neuen Woche achten? Der März-Start stand für DAX-Anleger im Zeichen der 14.000. Damit konnte sich der DAX trotz Rekordhoch keine Entscheidung abringen. Dabei verlief der Start in den neuen Kalendermonat sehr euphorisch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...