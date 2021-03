Wenn du etwas über Ruhestandsplanung gelesen hast, bist du höchstwahrscheinlich über die berühmte "4 %-Regel" gestolpert, die vorschlägt, dass du, wenn du deinen Pensionsfonds für mindestens 30 Jahre halten willst, 4 % davon im ersten Jahr deines Ruhestands abheben und dann zukünftige Abhebungen an die Inflation anpassen solltest. Die Regel ist sehr verlockend, weil sie so einfach zu handhaben ist. Aber 4 % sind nicht unbedingt die richtige Entnahmerate für dich. So hat der Erfinder der Regel, William ...

Den vollständigen Artikel lesen ...