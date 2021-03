Am Sonntagmittag um 12 Uhr zeichnet sich noch kein Trend zum Ausgang der Abstimmung zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot».Bern - Am Sonntagmittag um 12 Uhr zeichnet sich gemäss gfs.bern noch kein Trend zum Ausgang der Abstimmung zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot». Dies deutet auf einen knappen Abstimmungsausgang hin. Die Initiative verlangt, dass in der Schweiz niemand sein Gesicht verhüllen darf. Gelten würde dies an allen öffentlich zugänglichen Orten. Mit dem Slogan «Ja zu Freiheit...

Den vollständigen Artikel lesen ...