Die Stimmenden in der Schweiz sagen Ja zum Freihandelsabkommen der Efta-Staaten mit Indonesien.Bern - Die Stimmenden in der Schweiz sagen Ja zum Freihandelsabkommen der Efta-Staaten mit Indonesien. Das Abkommen wird gemäss der Trendrechnung von gfs.bern im Auftrag der SRG angenommen. Von einem Ja-Trend spricht man, wenn der Ja-Anteil bei über 55 Prozent liegt. In den jüngsten Umfragen im Auftrag von SRG und 20 Minuten/Tamedia hatten sich im Februar 52 Prozent für das Abkommen ausgesprochen.

