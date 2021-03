Mit dem Nein zur E-ID verpasst die Schweiz laut Befürwortern eine "Chance, in der technologischen Entwicklung einen grossen Schritt vorwärts zu kommen".Bern - Mit dem Nein zur E-ID verpasst die Schweiz laut Befürwortern eine "Chance, in der technologischen Entwicklung einen grossen Schritt vorwärts zu kommen". Es sei nun an der Politik, eine neue Lösung zu finden. Die Allianz für eine Schweizer E-ID ruft deshalb zu einem raschen und konstruktiven Dialog auf. Die Allianz nehme mit Bedauern zur Kenntnis, dass die Vorbehalte des Schweizer...

Den vollständigen Artikel lesen ...