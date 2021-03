PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien wird mit einer weiteren Zunahme der Anzahl der Covid-19-Intensivpatienten gerechnet. "Die nächste Woche wird am kritischsten", sagte Gesundheitsminister Jan Blatny am Sonntag im Fernsehsender CT. Er gehe davon aus, dass bis zu 300 Ärzte und 1000 Krankenpfleger aus dem ambulanten Bereich zum Einsatz in den Krankenhäusern verpflichtet werden müssen.

Am Sonntag waren knapp 7900 Menschen in stationärer Behandlung. Davon waren mehr als 1700 in einem schweren Zustand oder mussten beatmet werden.

Der Lockdown war zuletzt noch verschärft worden. In Prag versammelten sich am Nachmittag Corona-Leugner, Gegner der Schutzmaßnahmen und Kritiker der Regierung zu zwei Kundgebungen. Die Polizei kontrollierte den Zugang zu zwei großen Plätzen im Stadtzentrum, um die Begrenzung der Teilnehmerzahl auf jeweils 100 Personen durchzusetzen. Die Demonstranten skandierten Slogans wie "Lasst uns durch" und "Stasi". Hunderte Bereitschaftsbeamte in voller Montur waren im Einsatz. Es kam zu kleineren Zusammenstößen. Mehrere Personen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

Der EU-Mitgliedstaat kämpft mit einer dramatischen Corona-Welle. Innerhalb von sieben Tagen steckten sich rund 800 Menschen je 100 000 Einwohner neu mit dem Virus Sars-CoV-2 an - das sind mehr als zehn Mal so viele wie in Deutschland. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als 1,3 Millionen Infektionen und 21 717 Todesfälle. Tschechien hat rund 10,7 Millionen Einwohner./hei/bas/DP/he