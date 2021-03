Das Massnahmenbündel im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar muss nun nochmals im Repräsentantenhaus verhandelt werden.Washington - Der US-Senat hat dem von Präsident Joe Biden vorgeschlagenen neuen Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise zugestimmt. Das Massnahmenbündel im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar muss nun nochmals im Repräsentantenhaus verhandelt werden. In der Parlamentskammer stellen Demokraten die Mehrheit, eine Zustimmung gilt daher als recht sicher. "Das wird für so viele Menschen so...

