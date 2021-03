Weltfrauentag: Finanzen sind wichtig

Der 8. März ist Internationaler Frauentag. Seit mehr als 100 Jahren stehen an diesem Tag Frauenrechte und Gleichberechtigung der Geschlechter im Fokus. Auch wenn die Gleichberechtigung heute in vielen Lebensbereichen des Alltags auf einem guten Weg ist - bei den Finanzen ist es laut Experten noch mit dem Status "Nachholbedarf" versehen.

Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer

Zum einem beim Thema Gehalt. Laut Daten des Statistischen Bundesamtes verdienen Frauen im Schnitt noch immer 19 Prozent weniger als Männer im gleichen Job ("Gender Pay Gap"). Auch wenn die bereinigten Daten laut Mercer deutlich darunter liegen, ergibt sich eine große Lücke. Dies setzt sich auch beim Alterseinkommen fort. Auch hier ergibt sich eine große Lücke zwischen weiblichen und männlichen Renten.

Nach Ansicht von Pia Bradtmöller von J.P. Morgan Asset Management, ist es gerade für Frauen wichtig, einen Überblick über ihre Finanzen zu haben und zu wissen, womit sie im Alter rechnen können. Wer sich mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzt, kann einige hartnäckige Irrtümer in Bezug auf die Geldanlage aus dem Weg räumen - das ist umso wichtiger, da diese Irrtümer Frauen im Laufe eines Lebens ein Vermögen kosten können. Zwei gängige Irrtümer sind beispielsweise schöne gängige Verallgemeinerungen:

Ein Irrtum: Es ist falsch zu sagen, dass Frauen sich grundsätzlich nicht für die Geldanlage interessieren. Bildquelle: Pixabay / geralt

Irrtum: Frauen interessieren sich nicht für Geldanlage

In einer paneuropäischen Studie zum Spar- und Anlageverhalten von Frauen, die J.P. Morgan Asset Management unter mehr als 3.000 Frauen in acht Ländern durchgeführt hat, zeigte sich deutlich, dass über 50 Prozent der befragten Frauen bereits investieren oder es zumindest in Betracht ziehen, zu investieren. "Zwar nutzen aktuell weniger als 30 Prozent der deutschen Frauen die Chancen des Kapitalmarktes, aber es ist falsch zu sagen, dass Frauen sich grundsätzlich nicht für die Geldanlage interessieren", erläutert Pia Bradtmöller.

Den vollständigen Artikel lesen ...