Vancouver, British Columbia, 3. März 2021 - Huntsman Exploration Inc. (TSXV: HMAN; US: BBBMF) (das "Unternehmen" oder "Huntsman") freut sich bekannt zu geben, dass es die letzten beiden Bohrlöcher des Bohrprogramms der Phase I im Jahr 2021 auf seinem Nickel-Projekt Canegrass in Westaustralien abgeschlossen hat. Ziel des Programms war es, an die äußerst erfolgreichen Bohrungen des Unternehmens aus dem Jahr 2018 anzuknüpfen und neue Ziele zu erproben, die durch die Kombination von elektromagnetischen Vermessungen aus der Luft, vom Boden aus und im Bohrloch identifiziert wurden. Die Analyse vor Ort bestätigte, dass das neue Programm auf Nickelsulfide in mehreren Bohrlöchern gestoßen ist, die 9 Zonen entlang der Shepard's Discordant Zone (SDZ) zum Ziel hatten - ein 7 km langer mineralisierter Trend, der durch die Liegenschaft verläuft. Über 360 Proben wurden zur Analyse ins Labor geschickt, darunter auch einige mit "hoher Priorität", und etwa 400 weitere Proben werden folgen. Die Planung für die Bohrungen der Phase II ist nun in vollem Gange.

Highlights des Bohrprogramms der Phase I im Jahr 2021

- 16 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.466 Metern wurden niedergebracht.

- Der Großteil der Bohrungen stieß auf vielversprechende Nickelsulfide wie Pentlandit innerhalb günstiger geologischer Abschnitte.

- Ungefähr 360 Proben aus den RC-Bohrungen wurden zur vollständigen Spektralanalyse an Intertek Genalysis in Perth gesandt; die Ergebnisse werden in der Woche vom 8. März erwartet,

- Schätzungsweise 400 Proben aus den Diamantbohrungen werden in den kommenden Tagen bei Intertek Genalysis in Perth zur Analyse eingereicht; die Ergebnisse werden in der zweiten Märzhälfte erwartet.

Zu den Highlights der Bohrungen im Jahr 2018 gehören:

- BBRC001 (Winx) 14m @ 1,17 % Ni, 0,88 % Cu, 0,05 % Co, 463 ppb Pd und 375 ppb Pt aus 65 m, einschließlich 1 m @ 2,70 % Ni, 0,23 % Cu, 0,12 % Co, 751 ppb Pd und 723 ppb Pt.

- BBDD001 (Sunline) 0,57 m @ 3,07 % Ni, 0,62 % Cu und 0,24 % Co aus 144,1 m.

- BBDD002 (Tulloch) 14,25 m @ 0,69 % Ni, 0,82 % Cu und 0,05 % Co aus 243,2, einschließlich 4,9 m @ 1,33 % Ni, 1,26 % Cu und 0,10 % Co.

- Alle Bohrlöcher des Jahres 2018 ergaben anomale Ni-, Cu- und Co-Werte und waren entlang des Streichens und in der Tiefe offen.

Bohrungen der Phase II

Die Planung für die Bohrungen der Phase II, die auf den Feldtests der RC- und DD-Proben basieren, hat begonnen; die ersten Pläne sehen Step-out- und Infill-Bohrungen zwischen den Zonen Tulloch und Sunline vor, die etwa 1,5 km voneinander entfernt liegen. Die endgültigen Pläne für die nächste Bohrphase werden nach Erhalt der Untersuchungsergebnisse, der MLEM-[elektromagnetische Moving-Loop-Messung] Untersuchungsergebnisse und der laufenden EM- [elektromagnetischen und magnetischen] Arbeiten im Bohrloch bekannt gegeben.

Das Unternehmen prüft auch Proben aus dem Programm von 2018, da einige der damaligen Probenahmen abgekürzt wurden und keine Untersuchung auf Platingruppen-Metalle beinhalteten, die in einer begrenzten Anzahl von Ergebnissen aus dem Jahr 2018 identifiziert wurden.

Der Präsident und CEO von Huntsman, Peter Dickie, bemerkte: "Die letzten Bohrungen der Phase I sind nun abgeschlossen. Hunderte von Proben wurden zur Untersuchung an das Labor geschickt, und viele weitere werden folgen. Aufgrund der vielversprechenden, von unserem Expertenteam durchgeführten Feldanalysen haben wir bereits mit der Planung für Phase II des Bohrprogramms begonnen. Wir freuen uns darauf, weitere Updates mitzuteilen, sobald die Ergebnisse eintreffen, einschließlich der Untersuchungsergebnisse sowie der Daten und Analysen unserer vermessungstechnischen Aktivitäten auf der gesamten Liegenschaft."

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung in Bezug auf Canegrass wurde von Nathan Tribble, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt. Der Sachverständige hat das Projekt Canegrass noch nicht besichtigt und daher die gemeldeten Daten, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den in der schriftlichen Mitteilung enthaltenen Informationen oder Meinungen zugrunde liegen, noch nicht verifiziert.

Im Namen des Board of Huntsman Exploration Inc.

Peter Dickie

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte 1-855-584-0160 oder info@huntsmanx.com.

Weder die TSX Venture Exchange, die Toronto Stock Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir glauben, dass die Erwartungen in unseren zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, und wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Tätigkeitsniveaus, Leistungen oder Erfolge übernehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57129Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57129&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44702L1022Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA44702L1022