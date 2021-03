Nach dem jüngsten schwachen Wochenabschluss nimmt der DAX am Montag wieder Kurs zurück Richtung 14.000 Punkte. Inspiriert von der starken Wall Street taxiert der Broker IG den Leitindex am Montag zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,4 Prozent höher auf 13.975 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der DAX mit 14.197 Punkten ein Rekordhoch markiert. Der Sprung hatte sich aber erneut nicht als Befreiungsschlag aus seiner zuletzt trendlosen Seitwärtsbewegung erwiesen.Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...