LOS ANGELES, March 08, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific gibt die Übernahme von HUBERLAB.("HUBERLAB"), einem führenden Anbieter verschiedener Produkte für Labore in der Schweiz, bekannt.HUBERLAB stellt für Calibre Scientific ein wichtiges Vertriebszentrum dar. Zusammen mit BIOZOL und Dianova baut Calibre Scientific damit seine Präsenz in der DACH-Region weiter aus.



HUBERLAB mit seinem Hauptsitz in Aesch in der Schweiz ist ein führender Anbieter von Geräten, Verbrauchsmaterialien und Zubehör für Labore, die in den Bereichen Wissenschaft, Pharmazie, Chemie, Gesundheitswesen und Industrie tätig sind.Mit seinem Sortiment erstklassiger Marken, Erfahrung im modernen E-Commerce und technischem Know-how hat sich das Unternehmen das Vertrauen von Laborexperten in der ganzen Schweiz erworben.

Calibre Scientific erweitert mit der Übernahme von HUBERLAB seine geografische Reichweite um einen renommierten Distributor auf dem Schweizer Markt."HUBERLAB ist eine besondere Bereicherung für Calibre Scientific", so Dr. Ben Travis, CEO von Calibre Scientific."Wir freuen uns darauf, ihr Rundum-Sortiment mit unseren Nischenangeboten zu kombinieren und unsere Kundenbeziehungen in der DACH-Region auszubauen." Es ist die dritte Übernahme von Calibre Scientific in der Region und die erste in der Schweiz.

Marc Hatebur, CEO von HUBERLAB, erklärt: "Durch den Anschluss an Calibre Scientific haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden ein noch breiteres Angebot an Produkten und Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig enorme Wachstumschancen für HUBERLAB und seine Mitarbeiter zu schaffen."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche.Calibre Scientific verfügt über ein Portfolio von 17 Unternehmen aus den Bereichen Life Science und Diagnostik, die die besonderen Herausforderungen ihrer jeweiligen Märkte auf herausragende Weise zu bewältigen wissen.Wir sind weltweit in über 100 Ländern vertreten und können so unsere Kunden auf der ganzen Welt tatkräftig unterstützen.Das Wachstum von Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles in einer Vielzahl von Märkten und Regionen hält weiter an - mit zunehmender Erweiterung seines Produktangebots und seiner globalen Präsenz in Laboren auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.calibrescientific.com oder bei Brice Geoffrion, Director of Business Development, unter bgeoffrion@calibrescientific.com, oder +1 (310) 651-8285.