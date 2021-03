An den Terminmärkten haben große wie kleine Terminspekulanten in der Woche zum 2. März im großen Stil auf einen fallenden Goldpreis gewettet.Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC hat sich zum einen die Anzahl offener Kontrakte innerhalb einer Woche von 481.100 auf 467.000 Futures (-2,9 Prozent) reduziert. Zum anderen ging es mit dem Optimismus der spekulativen Marktakteure steil bergab. Bei der kumulierten Netto-Long-Position (Optimistische Markterwartung) ...

