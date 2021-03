Guten Morgen, der DAX bewegt sich weiterhin in einer langen Seitwärtsbewegung im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers im Monatschart bei 14.000/14.100 Punkten. Am Vortag ging der DAX bei 13.920 Punkten aus dem Handel und vorbörslich zeigt sich der DAX am frühen Montagmorgen im Bereich von 13.980 Punkten höher. Und nimmt damit erneut Kurs auf die runde Marke von 14.000 Punkten. Über 13.980 Punkten notiert der DAX über ...

