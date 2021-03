Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1902 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vor dem Wochenende war der Euro mit 1,1894 Dollar auf den tiefsten Stand seit etwas mehr als drei Monaten gefallen.Zum Franken bewegt sich der Euro knapp unterhalb der 1,11er Marke. Aktuell kostet er 1,1095 Franken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...