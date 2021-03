Die Varta-Aktie ging nach einem verhaltenen Ausblick auf das laufende Jahr in den letzten Wochen deutlich in die Knie. Analysten sehen die Aktie des Batterieherstellers auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Kurzfristig gibt es nur wenig Impulsgeber. Dennoch könnte in dieser Woche eine Gegenbewegung auf die jüngsten Kursverluste starten.Über die operative Entwicklung bei Varta und die Aussichten des Batterieherstellers hat DER AKTIONÄR zuletzt eingehend berichtet. Varta wird auch im laufenden Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...