DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Das billionenschwere Corona-Hilfspaket von US-Präsident Joe Biden hat eine weitere wichtige Hürde im Kongress genommen: Nach einer Marathon-Debatte mit zahlreichen Änderungsanträgen nahmen die Senatoren in Washington das Paket am Samstag mit 50 zu 49 Stimmen an. Der Entwurf geht nun zurück an das Repräsentantenhaus - der anderen Parlamentskammer. Dort wird mit einer raschen Verabschiedung gerechnet.

TAGESTHEMA II

Chinas Exporte haben zum Jahresstart starke Zuwächse erzielt und die Erwartungen von Ökonomen deutlich übertroffen. Die Exportwirtschaft erholt sich damit weiter zügig von der Corona-Krise. Die Exporte kletterten im Januar und Februar um 60,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen hatten ein Plus von 40 Prozent erwartet. Die Importe stiegen um 22,2 Prozent, hier hatten Ökonomen 15 Prozent Wachstum erwartet.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.828,50 -0,35% Nasdaq-100-Indikation 12.531,00 -0,95% Nikkei-225 28.743,25 -0,42% Hang-Seng-Index 28.677,33 -1,45% Kospi 2.996,11 -1,00% Shanghai-Composite 3.427,11 -2,14% S&P/ASX 200 6.739,60 +0,43%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Schwächer - Nach Gewinnen zum Start kommen die Indizes deutlich zurück, angeführt von Kursverlusen im Technologiesegement. Gute Vorgaben der US-Börsen verpuffen ebenso wie die Zustimmung des US-Senats zum 1,9 Billionen Dollar schweren Maßnahmenpakets zur Stützung der Konjunktur und starke, klar über den Erwartungen ausgefallene Ex- und Importdaten Chinas in den ersten zwei Monaten des Jahres. Bereits zuletzt hatten sich Technologieaktien weltweit deutlich unterdurchschnittlich entwickelt, weil sie wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders empfindlich auf steigende Zinsen reagieren, wie sie an den Rentenmärten zu beobachten waren. In Sydney rettete der Index noch ein Plus von 0,4 Prozent aus dem Tag, nachdem er schon 1,7 Prozent zugelegt hatte. Hier stützten Kursgewinne der schwer gewichteten Rohstoffaktien, die Rückenwind von den sehr guten Handelsdaten aus China erhielten. China ist bei Rohstoffen der wichtigste Handelspartner Australiens. Dazu passten deutlich gestiegene Eisenerzpreise an der der Terminbörse in China. Gesucht warten auch Ölaktien mit den steigenden Ölpreisen.

US-NACHBÖRSE

Mitteilungen von Schwellenüberschreitungen bei den jeweiligen Beteiligungen trieben die Kurse von Comsovereign Holding (+4,7%) und Aeglea Biotherapeutics (+11,5%) nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 31.496,30 1,85 572,16 2,91 S&P-500 3.841,94 1,95 73,47 2,29 Nasdaq-Comp. 12.920,15 1,55 196,68 0,25 Nasdaq-100 12.668,51 1,64 204,51 -1,71 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,37 Mrd 1,44 Mrd Gewinner 2.543 730 Verlierer 723 2.554 unverändert 84 72

Sehr fest - Nach einer Achterbahnfahrt schlossen die Indizes mit kräftigen Gewinnen und teils auf Tageshoch. Dabei gab erneut die Entwicklung der Renditen die Richtung vor. Diese legten nach überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten zu und zogen die Indizes ins Minus. Mit den im späteren Verlauf wieder fallenden Renditen erholten sich die Kurse der Aktien aber wieder. Der unerwartet starke Beschäftigungsaufbau zeuge zwar von der Erholung der US-Wirtschaft, schüre gleichzeitig auch Inflationsängste, hieß es. Im Zuge der weiter steigenden Ölpreise führten die Energiewerte die Gewinnerliste unter den Sektoren im S&P-500 an. Hier ging es um 3,9 Prozent nach oben. Broadcom gewannen 1,5 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hatte mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal die Markterwartungen zwar leicht übertroffen, allerdings lagen die Chip-Verkäufe unter den Schätzungen der Analysten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 0,0 0,14 2,0 5 Jahre 0,78 -0,8 0,79 42,0 7 Jahre 1,22 -0,5 1,23 57,4 10 Jahre 1,55 -1,3 1,56 63,2 30 Jahre 2,29 -3,2 2,32 63,8

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte nach dem überraschend guten Arbeitsmarktbericht in der Spitze bis auf 1,63 Prozent. Vor Veröffentlichung der Daten hatte sie bei 1,57 Prozent gelegen. Im späten Handel fiel sie aber wieder zurück auf 1,55 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:45h % YTD EUR/USD 1,1901 -0,2% 1,1920 1,1955 -2,6% EUR/JPY 129,03 -0,1% 129,19 129,37 +2,3% EUR/GBP 0,8612 -0,0% 0,8612 0,8617 -3,6% GBP/USD 1,3820 -0,1% 1,3840 1,3872 +1,1% USD/JPY 108,42 +0,0% 108,38 108,24 +5,0% USD/KRW 1128,20 -0,7% 1128,20 1127,38 +3,9% USD/CNY 6,5113 +0,2% 6,4968 6,4742 -0,2% USD/CNH 6,5279 +0,2% 6,5131 6,4836 +0,4% USD/HKD 7,7669 +0,0% 7,7636 7,7610 +0,2% AUD/USD 0,7698 +0,0% 0,7697 0,7695 -0,1% NZD/USD 0,7157 -0,2% 0,7169 0,7153 -0,4% Bitcoin BTC/USD 50.258,99 -0,6% 50.543,75 47.065,00 +73,0%

Der Dollar legte nach den überraschend guten Arbeitsmarktdaten weiter zu. Der Dollar-Index verbesserte sich um 0,4 Prozent. Der Euro sank zeitweise unter 1,19 Dollar und lag im späten US-Handel bei 1,1916 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,20 66,09 +1,7% 1,11 +38,0% Brent/ICE 70,63 69,36 +1,8% 1,27 +36,6%

Die Ölpreise setzten im US-Handel ihre Rally fort, nachdem die Opec+ überraschend beschlossen hatte, den größten Teil ihrer Förderdrosselungen bis Ende April beizubehalten, um das weltweite Angebot trotz steigender Preise zu begrenzen. WTI kletterte damit in der abgelaufenen Woche um mehr als 7 Prozent. Im asiatischen Geschäft am Montag steigen die Preise weiter. Getrieben werden sie von Spekulationen über mögliche Produktionsausfälle, nachdem Saudi-Arabien einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt hat. Jemenitische Huthi-Rebellen bekannten sich zu den Angriffen, die neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen galten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.704,87 1.699,83 +0,3% +5,04 -10,2% Silber (Spot) 25,46 25,23 +0,9% +0,23 -3,5% Platin (Spot) 1.138,85 1.130,65 +0,7% +8,20 +6,4% Kupfer-Future 4,03 4,09 -1,4% -0,06 +14,5%

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert. Auf Wochensicht stand ein Minus von knapp 2 Prozent zu Buche. Die steigenden Renditen machen das zinslose Edelmetall relativ betrachtet unattraktiver im Vergleich zu Anleihen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Leistungsbilanz zeigt für Januar einen nicht saisonbereinigten Überschuss von 646,8 Milliarden Yen, verglichen mit einer Prognose von 1,23 Billionen Yen.

SAUDI-ARABIEN/JEMEN

Das saudiarabische Energieministerium hat einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt. Die Anlage im Hafen von Ras Tanura sei am Sonntagmorgen bei einem Drohnenangriff getroffen worden. Später seien dann Überreste einer Rakete in der Stadt Dharhan niedergegangen. Durch die Angriffe sei aber niemand zu Schaden gekommen. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich zu den Angriffen, die ihren Angaben zufolge neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen in der nahe Dharhan gelegenen Stadt Damman galten. Zuvor hatte die saudiarabische Militärkoalition laut Spa die von den Rebellen kontrollierte jemenitische Stadt Sanaa aus der Luft angegriffen.

USA

Präsident Joe Biden hat eine Anordnung unterzeichnet, die es US-Bürgern erleichtern soll, ihre Stimme bei Wahlen abzugeben.

WÄHRUNGSRESERVEN CHINA

Chinas Währungsreserven sind im Februar den zweiten Monat infolge gesunken und zwar um 5,68 Milliarden auf 3,205 Billionen Dollar. Ökonomen hatten einen stärkeren Rückgang um 10 Milliarden Dollar erwartet.

