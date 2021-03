Die Analysten der NordLB haben das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen von 6,50 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. 2020 sei das schlimmste Jahr in der Geschichte der Fluggesellschaft gewesen, so die Experten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch sollten die umfangreichen Stabilisierungsmittel die Lufthansa durch die Krise hindurch liquide halten. Die Umstrukturierung werde den Konzern langfristig stärken. ____________________________________________________________________________ ...

