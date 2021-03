DGAP-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Personalie

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband: Dennis Weber und Oliver Stratmann in den DIRK-Vorstand wiedergewählt



08.03.2021 / 09:00

Pressemitteilung



Dennis Weber und Oliver Stratmann in den DIRK-Vorstand wiedergewählt



Frankfurt, 08.03.2021 - Die Mitgliederversammlung des DIRK - Deutscher Investor Relations Verband hat am vergangenen Freitag Oliver Stratmann (Lanxess AG) und Dennis Weber (Deutsche Lufthansa AG) in den achtköpfigen Vorstand wiedergewählt. Die Wahl war erforderlich geworden, da die Amtszeit von Oliver Stratmann und Dennis Weber nach zwei Jahren turnusgemäß endete. Dem DIRK-Vorstand gehören weiterhin an: Oliver Maier (Präsident), Petra Müller (Vize-Präsidentin), Rolf Woller (Vize-Präsident), Claudia Kellert (Rechnungsprüferin), Thomas Franke und Petra Kirchhoff. Die Frühjahres-Mitgliederversammlung des DIRK fand vergangenen Freitag aufgrund der noch angespannten Infektionslage als digitale Veranstaltung statt. Rund 400 Teilnehmer aus der IR-Branche tauschten sich intensiv zu aktuellen Kapitalmarktthemen wie der Vorstandsvergütung, der DAX-Reform, ESEF und XBRL-Reporting, der Digitalisierung in der IR-Praxis sowie den virtuellen Formaten des Capital Markets Days und der Hauptversammlung und vielem mehr aus. Die Präsentationen der Mitgliederversammlung werden in Kürze unter https://www.dirk.org/ressourcen/ir-wissen/ abrufbar sein. Für weitere Informationen:

DIRK - Deutscher Investor Relations Verband

Hannes Bauschatz

Reuterweg 81

60323 Frankfurt am Main

T. +49 (0)69.9590 9490

F. +49 (0)69.9590 94999

E. info@dirk.org

www.dirk.org Über den DIRK:

Der DIRK - Deutscher Investor Relations Verband ist der größte europäische Fachverband für die Verbindung von Unternehmen und Kapitalmärkten. Wir geben Investor Relations (IR) eine Stimme und repräsentieren rund 90% des börsengelisteten Kapitals in Deutschland. Als unabhängiger Kompetenzträger optimieren wir den Dialog zwischen Emittenten, Kapitalgebern sowie den relevanten Intermediären und setzen hierfür professionelle Qualitätsstandards. Unsere Mitglieder erhalten von uns fachliche Unterstützung und praxisnahes Wissen sowie Zugang zu Netzwerken und IR-Professionals aus aller Welt. Zugleich fördern wir den Berufsstand der Investor Relations und bieten umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung.

