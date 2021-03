Frankfurt (www.anleihencheck.de) - So richtig besänftigen konnte die gestrige Rede von Jerome Powell wohl nicht, so die Deutsche Börse AG.Im Nachgang hätten sich Anleger von US-Staatsanleihen getrennt und die Erträge für zehnjährige Papiere auf 1,54 Prozent gehoben. Erste Analysten sähen den Wert noch in diesem Jahr die Marke von 2 Prozent erreichen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...