Airbus Long: 48 Prozent Chance! von Harald Zwick - 08.03.2021, 08:30 Uhr Im Lichte der globalen Impfkampagne und der Strukturanpassung beim Airbus-Konzern erklimmt das Papier ausgehend vom Sell Off im März 2020 immer wieder neue und höhere Niveaus. Zum Erreichen des Vorkrisenniveaus hat der Luftfahrtkonzern noch einiges an Potenzial. Die Pannenserie bei Boeing spielt Airbus weiter in die Karten. Der französisch-deutsche Konzern Airbus hatte die Produktion im vergangenen Jahr um bis zu 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...