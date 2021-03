Die beaconsmind AG, die ab 9. März neben der Euronext in Paris auch im direct maket plus der Wiener Böse gelistet ist, hat einen Auftrag von dem Einzelhändler Depot erhalten. Das Unternehmen wird seine Location-Based Marketing (LBM)-Lösung für Depot implementieren. Demnach wird Depot die Software-Suite von beaconsmind und die Beacon-Hardware, die mit der Mobile-App von Depot kommunizieren wird, einsetzen, um das Einkaufserlebnis am Point-of-Sale durch digitale Interaktionen zu transformieren, wie es heißt. Max Weiland, CEO der beaconsmind AG: "In einer Omnichannel-Welt ermöglichen wir es Einzelhändlern wie DEPOT, die Attraktivität von stationären Geschäften durch ein Einkaufserlebnis zu steigern, das die Vorteile, die sie online ...

