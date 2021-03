Trotz der Rally am Freitag bleiben die Tech-Werte im Nasdaq angeschlagen - der Tech-Index läuft seit November deutlich schlechter als die Value-Werte Trotz der Rally am Freitag bleiben die Tech-Werte im Nasdaq angeschlagen - der Tech-Index läuft seit November deutlich schlechter als die Value-Werte. Am Wochenende hat der US-Senat das 1,9 Billionen-Stimuluspaket verabschiedet - und dennoch ist vor allem der Nasdaq-Future im Minus, nachdem bereits in Asien die Tech-Werte abverkauft wurden. Das Problem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...