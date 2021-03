Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es zu einer kleinen Beruhigung gekommen, so die Analysten der Helaba.Die Peripheriespreads hätten sich kaum bewegt und eine weitere Versteilung der Bund-Kurve sei nicht zu beobachten gewesen. Sorgen vor einem erneuten Anstieg der Kapitalmarktrenditen seien aber weiterhin vorhanden. In diesem Zusammenhang sei auf die EZB-Ratssitzung am Donnerstag verwiesen. Ein Bekenntnis zur Fortsetzung der lockeren Geldpolitik und Hinweise auf die Flexibilität der Kaufprogramme könnten womöglich nicht ausreichen, um die Gefahren eines erneuten Zinsanstiegs zu reduzieren. Italien gebe heute Einzelheiten zu den geplanten Auktionen am Donnerstag bekannt. Ansonsten bleibe es am europäischen Primärmarkt vergleichsweise ruhig. Zusammen mit den Emissionen in Deutschland und den Niederlanden dürfte das Gesamtvolumen bei etwa 15 Mrd. EUR liegen. ...

