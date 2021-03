Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone stehen in den kommenden Tagen Daten aus der zweiten Reihe an (dritte Schätzung zum BIP, Industrieproduktion im Januar, sentix-Index), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Laut Frühindikatoren werde der Industriesektor nur wenig von den Corona-Beschränkungen in Mitleidenschaft gezogen und so sollte der Output nach dem Rückgang im Dezember zu Jahresbeginn zugelegt haben. Die Stimmung von Finanzmarktteilnehmern (sentix-Umfrage) würden die Analysten der RBI leicht verbessert erwarten. ...

