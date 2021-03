So richtig große Freude will in 2021 bei den Goldanlegern nicht aufkommen! Im Gegenteil, nachdem der Preis des gelben Edelmetalls Anfang Januar noch bei 1959 US Dollar ein Hoch ausbilden konnte, geht es seither stetig bergab. Aus Sicht der Markttechnik wird dabei ein lupenreiner Abwärtstrend ausgebildet. Dieser kennzeichnet sich durch tiefere Tiefs und tiefere Hochs! Am heutigen Montag notiert Gold zum Wochenstart bei aktuell 1693,50 USD. Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Trendumkehr sind weit ...

