Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir schauen heute früh auf die Branchenrotation an den Märkten. Wo sind die Böden schon erreicht, welche Branchen steigen jetzt. . Wir werfen einen Blick auf Größenverhältnisse, schauen auf den Strategieschwenk bei den Corona Maßnahmen hierzulande und ordnen die IWF Prognose für China ein. Außerdem im Fokus: Weitere Ausgliederungen bei DAX Konzernen geplant.

Letzte Woche hat der Favoritenwechsel an der Börse eine neue Dimension erreicht. Deutlich wie nie trat der Unterschied zwischen den Marktsegmenten zutage. DAX und Dow JONES zeigen sich ausgesprochen resistent gegen die laufende Konsolidierung. Die Technologiewerte aus dem NASDAQ korrigieren hingegen signifikant. Der marktbreite S&P500 tendiert dazwischen, weil er sowohl Technologie- als auch klassische Werte enthält. Im direkten Vergleich sieht das so aus:

