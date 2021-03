FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.03.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS HIKMA PHARMACEUTICAL PRICE TARGET TO 2800 (2950) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 10000 (9000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 76 (68) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5450 (5150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 880 (410) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 1070 (925) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 510 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2000 (1850) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9800 PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS LSE PRICE TARGET TO 9500 (10000) P - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 125 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RESUMES CAPITA GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 60 PENCE - JEFFERIES RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 890 (810) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 130 (115) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 191 (196) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES REDROW PRICE TARGET TO 710 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES CLARKSON PRICE TARGET TO 3200 (3100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES EQUINITI PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES MELROSE IND. PRICE TARGET TO 165 (148) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SYNTHOMER TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL-W.) - TARGET 546 (472) P - PEEL HUNT RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 5000 (4400) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 11200 (11500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL EUROPE RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 102 (111) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1310) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1320 (1450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 250 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 800 (620) PENCE - 'BUY'



