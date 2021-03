Der Brutto-Wett- und Gamingertrag von bet-at-home.com im Geschäftsjahr 2020 beläuft sich auf 126,9 Mio. Euro und liegt um 11,4 Prozent unter dem Vorjahresvergleichswert. Seitens des Gaming-Unternehmen beruht der Rückkgang auf Covid-19 bedingte Einbußen beim Wettvolumen sowie rechtliche Restriktionen in einzelnen Märkten. Im Geschäftsjahr 2020 liegt das EBITDA mit 30,9 Mio. Euro unter der Vorjahresvergleichsperiode (GJ 2019: 35,2 Mio. Euro). Dennoch: Der Hauptversammlung am 18. Mai 2021 soll eine Dividende in Höhe von 2,50 Euro pro Aktie vorgeschlagen werden (Vorjahr: 2,00 Euro). Für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Vorstand aus derzeitiger Sicht mit einem Brutto-Wett- und Gaming- ertrag zwischen 106 Mio. Euro und 118 Mio. Euro. Der Rückgang ...

