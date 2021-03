Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Rohöl Futures Märkten seine schwankende Aktivität am Freitag ausbaute, da es um 10,8K Kontrakte gestiegen ist. Das Volumen ist nach vier Tagen des Anstiegs um 378K Kontrakte gefallen, was der größte Rückgang seit dem 22. Februar war. WTI hat 70,00 $ zum Ziel Die Rallye der Rohölpreise ...

