Der Anlagenbauer und Lizenzgeber Haldor Topsoe will seine Produktionskapazität für Wasserstoff-Elektrolyseanlagen deutlich ausbauen. Zunächst ist eine Fabrik für 500 MW pro Jahr geplant, doch das Unternehmen plant auch größer. Mit der neuen Anlage will Topsoe die rasant steigenden Nachfrage nach wettbewerbsfähiger Elektrolyse-Technologie, vor allem für die Produktion von grünem Wasserstoff auf Basis von erneuerbarem Strom, bedienen. Die Entwicklung der automatisierten Produktionsanlage, die die größte ihrer Art sein wird, sei bereits im Gange. Die Bauarbeiten werden 2022 beginnen, so dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...