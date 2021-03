Köln (ots) - Sie ist Beauty-Expertin, erfolgreiche Unternehmerin und seit 2014 Investorin in der preisgekrönten VOX-Show "Die Höhle der Löwen". Nun startet Judith Williams ihren ersten eigenen Podcast - passend zum Weltfrauentag am 8. März. In "GO GIRL GO!", einer Produktion der Audio Alliance, spricht die Geschäftsfrau mit Gründerinnen, Politikerinnen, Schauspielerinnen, Bestseller-Autorinnen und Influencerinnen über Women Empowerment, das Unternehmerinnentum und Work-Life-Balance. "GO GIRL GO!" ist bei AUDIO NOW (https://audionow.de/podcast/c4489a86-f765-43b8-bce4-f7d9f765bb36) sowie überall sonst, wo es Podcasts gibt, zu hören.Judith Williams: "Mit meinem Podcast möchte ich Frauen Mut machen, ihr Leben selbstbewusst in die Hand zu nehmen. Ich engagiere mich seit Jahren für Women Empowerment, weil gerade junge Frauen nach weiblichen Vorbildern suchen, um dann ihren eigenen Weg gehen zu können. Dabei geht es mir nicht darum, Männer auszugrenzen, aber darum, Frauen zum selbstverständlichen Teil des Teams zu machen. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, das über keine Rohstoffe verfügt, kann es sich nicht leisten, auf die Hälfte seiner kreativen, engagierten und intelligenten Köpfe zu verzichten. Wenn wir für die Zukunft positiv gestalten wollen, brauchen wir mehr Weiblichkeit, insbesondere in den Vorstands- und Führungsetagen."Mirijam Trunk, Geschäftsführerin Audio Alliance: "Das stereotype Bild, dass 'Boss' gleich 'Mann' bedeutet, muss nach und nach aus allen Köpfen verschwinden. Es gibt wenige Frauen, die dies so konsequent vorleben wie Judith Williams. Ich bin stolz und voller Vorfreude auf dieses großartige Format, das hoffentlich viele Hörerinnen und Hörer mit dem gleichen Gefühl hinterlässt, das ich nach jedem Gespräch mit Judith habe: Los geht's, mach was draus - und lass dich bloß nicht aufhalten."In der ersten Folge, die ab heute abrufbar ist, können die Hörer*innen zunächst Judith Williams selbst besser kennenlernen. Im Interview spricht sie unter anderem über ihre Karriere und die Hintergründe des Podcasts-Titels "GO GIRL GO!" - ein Spruch, mit dem ihre Mutter Judith Williams früher stets motivierte.In den weiteren Folgen, die ab dem 12. März alle 14 Tage freitags erscheinen, gibt es dann die geballte Ladung Female Power: Mit spannenden Persönlichkeiten, darunter Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, Douglas-CEO Tina Müller, Influencerin Dagi Bee oder Schauspielerin und Filmproduzentin Veronica Ferres, lüftet Judith Williams das Erfolgsgeheimnis starker Frauen. Gemeinsam sprechen sie über Themen wie Mütter in der Politik, Frauen als Produzentinnen, die Frage, ob sich das Frauenbild durch Social Media verändert, und vieles mehr.Über Audio Alliance:Audio Alliance ist eine Produktionsfirma für Audio-Inhalte. Seit Mai 2019 entwickelt und produziert sie neue Podcasts und Audio-on-Demand-Angebote der sechs Bertelsmann Content Alliance-Partner: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio Deutschland, UFA, Penguin Random House Verlagsgruppe, Gruner + Jahr und BMG. Die Podcasts werden auf der gemeinsamen Plattform AUDIO NOW zum Streamen und zum Download zur Verfügung gestellt. AUDIO NOW bündelt Podcasts und kuratierte Audio-Inhalte von deutschen und internationalen Anbietern. Als exklusiver und erfahrender Vermarkter für die Inhalte der Audio Alliance fungiert die Ad Alliance.Pressekontakt:Anna VelkenUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 43 05anna.velken@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4857697