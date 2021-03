NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 26,00 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der außergewöhnlich hohen Liquiditäts- und Kapitalausstattung des Versicherers rechne er für 2022 mit Aktienrückkäufen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem haben er seine Prognosen für die Anlagerenditen deutlich gesenkt. Dies zeige, dass es sich die Axa auch bei sehr vorsichtigen Annahmen für die Anleiherenditen leisten könne, mehr Kapital an die Aktionäre zurückzugeben./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 07:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

AXA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de