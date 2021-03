Der Future für den Nasdaq 100 hat am Montag nach der höheren Eröffnung bis zum 61,8% Retracement der Erholung vom Freitag korrigiert. Das Tageshoch vom Donnerstag, an dem der Index heute Nacht abgeprallt war, stimmt mit der Nackenlinie der SKS-Formation überein, die am vergangenen Mittwoch unterschritten wurde. Die Inflationsrisiken und die höheren langfristigen Kreditkosten werfen Fragen zu den Aktienbewertungen ...

