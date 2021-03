Der Pionier Tesla hat eine ganze Industrie revolutioniert - Tesla ist in einigen Bereichen das erklärte Vorbild für große Player wie BMW und VW. So kopieren jetzt immer mehr Hersteller wie VW Direkt-Software-Updates per Fernzugriff und bemühen sich mit Partnern wie Nividia, das digitale Gesamtsystem zu vereinfachen. Doch noch ist Tesla im Bereich Software "Jahre vorraus", wie die Analysten von UBS jetzt noch einmal unterstrichen."Exzellente" Plattform von VWAber es gibt einiges, was die klassischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...