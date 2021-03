Tampa Bay, Florida (ots) - KnowBe4 fordert andere Unternehmen dazu auf, ihrem Beispiel zu folgen und ebenfalls das Ziel zu verfolgen, den Frauenanteil in ihrem Personal auf 50% zu erhöhenKnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für die Schulung des Sicherheitsbewusstseins und simuliertes Phishing, feiert den Internationalen Frauentag.Das Thema des Internationalen Frauentags für 2021 ist ChoosetoChallenge. Es handelt sich um eine Herausforderung, geschlechtsspezifische Voreingenommenheit und Ungleichheit zu thematisieren und auch die Leistungen und Erfolge von Frauen zu feiern."Unsere Organisation besteht nicht nur zu fast 50 % aus Frauen, sondern wir sind auch stolz auf die vielen Frauen bei KnowBe4, die wie ich in Führungspositionen sind", sagt Erika Lance, SVP of People Operations, KnowBe4. "Es ist wichtig, eine integrative Belegschaft zu haben, in der es einen definierten Erfolgsweg für alle Mitarbeiter/innen gibt. Wir feiern den Internationalen Frauentag, indem wir andere in der Technologiebranche herausfordern, bei der Einstellung, der Bezahlung und der Karriereförderung bewusster vorzugehen und Frauen stärker einzubeziehen."KnowBe4 unterstützt Frauen im Cyber-Bereich in hohem Maße, indem es mehrere "Women in Tech"- und "Women in Cyber"-Initiativen, Veranstaltungen und Auszeichnungen aktiv sponsert. Das Managementteam hat ein sehr ausgewogenes Verhältnis von Frauen, mit vielen hochrangigen Stellungen, die von Frauen besetzt sind, wie z. B. in den Abteilungen Recht, HR, Wachstum, Anwendungsintegration und vielen mehr. KnowBe4 verfügt über eine Mitarbeiter-Ressourcengruppe, die sich speziell an Frauen richtet, und hat außerdem eine Partnerschaft mit dem Center for Cyber Safety and Education geschlossen, um Stipendien für Frauen anzubieten. KnowBe4 wurde vor kurzem von GirlsClub als die Nummer eins unter den Orten, an denen Frauen arbeiten möchten, für seine bezahlten Mutterschaftsurlaubsleistungen und die Unterstützung für berufstätige Mütter ausgezeichnet.Für mehr Informationen zur Karriere bei KnowBe4 besuchen Sie bitte: www.knowbe4.com/jobs.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/4857854