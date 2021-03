Linz (www.anleihencheck.de) - Der Zinsmarkt hat die Hoffnung auf ein Ende der wirtschaftlichen Einschränkungen der Corona-Pandemie bereits eingepreist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die zehnjährigen IRS (Interest swap)-Sätze, das seien die langfristigen Zinssätze im Interbankenmarkt, seien schon entsprechend gestiegen. Markant sei der USD-Zinsanstieg - denn seit Jahresbeginn habe sich der 10-Jahreszinssatz auf 1,6% verdoppelt. Stark steigende Einzelhandelsumsätze dürften den USA ein annualisiertes Wirtschaftswachstum von bis zu 4% im ersten Quartal bringen. In der EU, wo die Länder im Gegensatz zu den USA mit den Corona-Impfungen noch weit hinten seien, sei der langfristige Zinsanstieg nur moderat (von -0,3% auf +0,1%) ausgefallen. ...

