Bereits mehrfach hatten wir die Beschreibung von Kursen durch fraktale Muster in die Analyse insbesondere von Währungen eingeführt, zuletzt beim brasilianischen Real.Zudem haben wir auf die strukturell explosive Situation in der Eurozone hingewiesen, die sich aus der Geldpolitik der EZB ergibt.Nimmt man nun an, dass sich in den Märkten sämtliche Erwartungen der Marktteilnehmer in all ihrer Unvollkommenheit (bounded rationality) widerspiegeln, trennen sich die Wege oft bei der Annahme, ob die Entwicklungen Zufall sind (random walk) oder ob sich aus der Tatsache, dass Menschen (selbst)-ähnliche Entscheidungsmechanismen aufweisen, aus vergangenen Entscheidungen mehr oder weniger strikte Vermutungen für die Zukunft abgeleitet werden können. Hier wird der zweiten Richtung gefolgt.

Den vollständigen Artikel lesen ...