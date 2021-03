Leichte Verluste beim DAX in der ersten März Woche. Wie geht es weiter? Teilweise gelockerte Coronamaßnahmen, anhaltende Inflationssorge bei Aktienmarktanlegern und die Aussicht auf ein billionenschweres US-Corona-Hilfspaket. Was die Märkte diese Woche sonst noch bewegt und was Anleger erwarten dürfen, sehen Sie im Interview mit Robert Halver von der Baader Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv