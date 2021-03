Pünktlich zum Internationalen Frauentag bringt Muchen die intelligente elektrische Zahnbürste Oclean Xpro auf den Markt. Sie hat eine leistungsstarke Acht-Blindpunkt-Überwachungsfunktion, und die Ergebnisse werden direkt auf dem großen Touchscreen des Zahnbürstenkörpers angezeigt. Darüber hinaus kann sie professionelle Zahnputzprogramme auf den Zustand der Mundhöhle und die Essgewohnheiten abstimmen und unterstützt darüber hinaus individuelle Pläne, die es Frauen während der Schwangerschaft ermöglichen, sich selbst um ihre Mundhöhle zu kümmern.

Am Frauentag werden in vielen Ländern Gedenkveranstaltungen und Feiern abgehalten, um auf die gesellschaftliche Stellung der Frau aufmerksam zu machen. Während man die Aufmerksamkeit auf die Rechte und den Status der Frauen lenkt, darf man die Gesundheit der Frauen nicht vergessen. Sich um die Gesundheit von Frauen zu kümmern, beginnt mit der Mundgesundheit: "Die allgemeine Zahngesundheit von Frauen ist nicht so gut wie die von Männern, und der Hauptgrund dafür ist die Schwangerschaft." sagte der Anthropologe John Lukacic von der University of Oregon in seinem Forschungsbericht.

Bei Frauen ist der Hormonspiegel viel stärker schwankend als bei Männern. Während der Menstruation und der Schwangerschaft, besonders während der Schwangerschaft, steigt das Östrogen in ihrem Körper schnell an, was die Blutversorgung des Zahnfleischgewebes beeinträchtigt. Außerdem können die Toxine, die durch die schnelle Ansammlung von Zahnbelag verursacht werden, ihr Zahnfleisch und ihre Zähne schädigen; die Veränderung des Östrogens kann auch die Speichelsekretion von schwangeren Frauen reduzieren, so dass ihre Mundhöhle nicht ausreichend geschützt ist.

Zahnärzte empfehlen, dass schwangere Frauen der Zahnreinigung mehr Aufmerksamkeit schenken, und elektrische Zahnbürsten sind das empfohlene Produkt, das die Mundhöhle effektiv und bequem pflegen kann. Für Menschen, die eine einfach zu bedienende elektrische Zahnbürste wünschen, ist die leiseste elektrische Zahnbürste der Welt, die Oclean Air2, die beste Wahl. Sie hat eine starke Reinigungsleistung und ist mit aktiver Geräuschreduzierung und Stummschaltungstechnologie ausgestattet, um den zerbrechlichen Mund und das empfindliche Gehör von Schwangeren sanft zu pflegen.

Der Frauentag ist eine gute Gelegenheit, die Mundgesundheit von Frauen in den Vordergrund zu rücken.

