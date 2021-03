Unterföhring (ots) -- Sky zeigt zum Senderstart ab dem 12. März sämtliche Testfahrten auf dem Bahrain International Circuit - insgesamt 24 Stunden live- Formel 1® Show zum Senderstart: "Race on - Deine Formel 1 hat ein neues Zuhause" am 12. März um 12.00 Uhr mit hochkarätigen Gästen auf Sky Sport F1 und im Free-TV auf Sky Sport News- Noch mehr spannenden Motorsportcontent: Die Formel 1® Dokumentation "Race to Perfection" ab dem 15. März auf Sky Sport F1 und per Abruf auf Sky Q, Sky Go und Sky Ticket- Sky Kunden mit Sport-Paket können Sky Sport F1 auf Kanal 201 empfangen- Attraktive Sky Angebote für Sky Q und Sky Ticket für alle Motorsportfans zum Senderstart- Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1Unterföhring (ots) - Unterföhring, 8. März 2021 - Nur noch wenige Tage, dann hat für die große Motorsport-Gemeinde in Deutschland das Warten ein Ende. Die Formel 1® Fans blicken gespannt nach Bahrain, wenn Mick Schumacher in seinem ersten Formel 1® Cockpit und Sebastian Vettel im brandneuen Aston Martin die ersten Test-Runden drehen. Mit den dreitägigen Testfahrten in Bahrain gehen die Vorbereitungen auf die Formel 1® Saison in die heiße Phase, wenn die Teams ihre neuen Bolliden auf dem Bahrain International Circuit testen. Mit Sky verpassen die Fans dabei nichts, denn zum Senderstart von Sky Sport F1 zeigt Sky jeden einzelnen Kilometer und damit mehr von den Testfahrten als jemals ein Sender zuvor. Sky ist an jedem Tag bereits ab 8.00 Uhr dabei und zeigt insgesamt 24 Stunden komplett live.Kommentiert werden alle Sessions von Sascha Roos und Oliver Zwartjes im Wechsel. Dabei werden die Kommentatoren von den Sky-Experten Ralf Schumacher und Timo Glock begleitet, die regelmäßig ihre Einschätzungen zum aktuellen Zustand der Teams geben. Sky Reporterin Sandra Baumgartner berichtet an allen drei Tagen live von der Strecke und fängt unterschiedlichste Stimmen von Fahrern und Teamchefs ein. Zu Wort kommen auch zahlreiche Nachwuchsrennfahrer und Motorsport-Journalisten, die während der Tests zugeschaltet werden.Opening Show zum Senderstart von Sky Sport F1 um 12.00 Uhr auch auf Sky Sport NewsIn der Mittagspause der Testfahrten wird es am Freitag ab 12.00 Uhr feierlich, wenn Sky in der einstündigen Formel 1® Show "Race on - Deine Formel 1 hat ein neues Zuhause" den neuen Sender präsentiert. Moderiert von Peter Hardenacke erfahren dann die Zuschauer, was sie alles auf Deutschlands erstem Non-Stop Motorsport-Sender erwartet, wie die ersten Stunden der Formel 1® Tests gelaufen sind und was die neuen Autos der Formel 1® Saison 2021 auszeichnet. Mit dabei sind auch die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock. Zudem wird es diverse Schalten geben, unter anderen wird Sandra Baumgartner mit Mick Schumacher über seinen ersten Vormittag im neuen Fahrzeug sprechen. Die Formel 1® Show wird sowohl auf Sky Sport F1 als auch auf Sky Sport News ausgestrahlt und am Abend um 17.00 Uhr zum ersten Mal wiederholt.Sky Original "Race to Perfection" - Seltenes Archivmaterial in einer siebenteiligen DokumentationAnlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Formel 1® im vergangenen Jahr haben Sky und die Formel 1 die siebenteilige Dokumentation "Race to Perfection" umgesetzt, die ab dem 15. März auf dem neuen Sender Sky Sport F1 ausgestrahlt wird. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Kulissen der vergangenen 70 Jahre des Motorsports, um diesen Meilenstein zu feiern. Von Start im Jahr 1950 bis 2020 deckt die Serie sämtliche Dramen der Formel 1® ab, die die Fans weltweit seit Jahrzehnten in den Bann zieht. Von Fangio bis Schumacher, von Senna bis Hamilton - Bei "Race to Perfection" werden die Geschichten des Sports und der Persönlichkeiten in einem neuen Licht erzählt, mit seltenem Archivmaterial und vielen exklusiven Interviews mit den größten Stars des Sports.Sky zeigt täglich eine Episode ab dem 15. März auf Sky Sport F1. Zudem sind alle Teile der Dokumentation auf Sky Q, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.Attraktive Sky Angebote für alle Motorsportfans zum SenderstartSky Sport F1 ist mit einem Sky Abonnement im Rahmen des Sport-Pakets (https://www.sky.de/bestellung/pakete-produkte/sky-sport-paket-169407) für 17,50 Euro pro Monat empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs. Für weitere 5 Euro pro Monat können die Kunden auch sämtliche Rennen und die meisten Qualifyings in bester UHD-Qualität genießen.Zudem können Formel 1® Fans die neue Saison auch ohne lange Vertragsbindung mit dem flexiblen Streamingservice Sky Ticket (https://skyticket.sky.de) erleben. Wo sie wollen und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Zusätzlich zur gesamten Formel 1® Saison streamen sie dort auch das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky inklusive Fußball-Bundesliga und Premier League und vieles mehr.Neben dem jederzeit kündbaren Sky Supersport Monatsticket für 29,99 Euro pro Monat bietet Sky allen Fans auch das Sky Supersport Jahresticket. Damit können die Kunden zum günstigeren Preis von nur 19,99 Euro pro Monat die gesamte Formel 1® Saison live verfolgen.Die nächste Generation der Formel 1® auf SkyNur auf Sky erleben die deutschen Motorsport-Fans alle Rennen der Debütsaison von Mick Schumacher. Sky wird ab der Saison 2021 alle 23 Formel 1® Wochenenden live in Deutschland übertragen - vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag inklusive aller Pressekonferenzen. Zudem zeigt Sky alle Sessions der Formel 2 und Formel 3 sowie alle Rennen des Porsche Supercup live. Sämtliche Rennen und ausgewählte Qualifyings gibt es auch in brillanter Ultra HD Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens.Mit Deutschlands erstem Non-Stop Motorsportsender "Sky Sport F1" bekommt der Motorsport am 12. März ein neues Zuhause. Die Zuschauer können sich immer on Demand auf Sky Q und Sky Go das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen am besten passt. Auf Sky Q genießt der Sky Kunde das besondere Formel 1 TV-Erlebnis an einem Ort mit zahlreichen neuen und innovativen Funktionen wie die 'Was hab' ich verpasst?'-Funktion. Sky Sport F1 ist im Sky Sport-Paket erhältlich und auf dem Sendeplatz 201 zu finden.Sky bietet ein echtes 360-Grad Formel 1® Erlebnis mit mehr digitalem und Social Content zur Formel 1® und zum Motorsport als jemals zuvor. SkySport.de im Web und in der Sky Sport App sowie die Social-Media-Kanäle von Sky Sport (facebook.com/skysportformel1, instagram.com/skysportformel1/) informieren den ganzen Tag über alle Entwicklungen in der Formel 1®.Im "Formel 1® Update", dem neuen 24/7 News Live-Blog mit allen News, Videos und Social Media Inhalten, bleiben die Formel 1® Fans immer auf dem neuesten Stand (skysport.de/formel1-update).Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4858253