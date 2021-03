Von den geschätzten 9'881 Arbeitsplätzen der Rohstoffhändler befinden sich demnach fast die Hälfte (44%) im Kanton Genf. Weitere 21,4% sind im Kanton Zug tätig.Neuenburg - Knapp 10'000 Menschen in der Schweiz haben 2018 bei einem der schweizweit rund 900 Rohstoffhändler gearbeitet. Am meisten davon in den Kantonen Genf und Zug, wie eine am Montag veröffentlichte Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigt. Es handelt sich um die ersten offiziellen Zahlen des BFS und des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) für den Rohstoffhandelssektor...

