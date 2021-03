Die Startup-Szene steckt nicht nur voller kreativer Ideen, innovativer Zukunftstechnologien und Erfindergeist, sie ist auch vor allem eines: männerdominiert. Nur knapp 16 Prozent derer, die in Deutschland ein Startup gründen, sind weiblich. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesverband Deutsche Startups in seinem Female Founders Monitor 2020. Im Jahr zuvor lag die Quote bei 15,1 Prozent. Damit steigt der Frauenanteil unter Startup-Gründern zwar an, doch wenn die Entwicklung so weitergeht, dauert es bis zu einer ausgeglichenen Geschlechterverteilung noch ...

