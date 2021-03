Amerikas Technologiesektor bleibt trotz des Rebounds am Freitag weiter unter Druck und verliert zum Wochenauftakt rund 0,9 Prozent. Am Wochenende hatte das 1,9-Billionen-Dollar-Hilfspaket der US-Regierung eine wichtige Hürde genommen und zwar einerseits für Erleichterung unter der Bevölkerung gesorgt. An den Aktienmärkten machen sich Anleger angesichts der Geldschwemme jedoch Sorgen hinsichtlich einer möglichen Inflation. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

