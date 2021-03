Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Nel. Die Aktie setzt ihre Verluststecke auch zu Beginn dieser Woche weiter fort. DER AKTIONÄR riet bereits vergangene Woche ein Stopp bei 1,90 Euro zu setzten. Bei den Verkäufen steht Tesla im Fokus der Investoren. Der Ruf als Pionier eilt dem Unternehmen voraus. Auch Analysten loben die Entwicklung in der Softwaresparte. Dennoch die Konkurrenz schläft nicht. Die Wachstumsaussichten beim Marktanteil der E-Autos könnte bei Tesla zum Problem werden. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv