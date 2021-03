FRANKFURT (dpa-AFX) - Aus einem positiven Handelsauftakt ist am Montag beim Dax noch eine Rally geworden. Der Dax baute seine Gewinne im Tagesverlauf stetig aus und stellte am Nachmittag mit Rückenwind von der US-amerikanischen Wall Street mit 14 285 Punkten den nächsten Rekord auf. Zuletzt betrug das Kursplus 2,5 Prozent auf 14 273,64 Punkte. Der EuroStoxx baute seine Gewinne auf 1,8 Prozent aus.

Damit hängt der Dax hierzulande weiter am Tropf der wegweisenden US-Börsen. Am Wochenende hatte das billionenschwere Konjunkturpaket von Präsident Joe Biden den Senat passiert - und dies kam bei Aktienanlegern gut an trotz der jüngsten Sorgen, die sie sich um steigende Marktzinsen machten. Laut dem Index-Radar-Experten Andreas Büchler wird durch den derzeitigen Anstieg des US-Leitindex Dow Joneses Industrial ein kurzfristiges Negativ-Szenario zumindest wieder deutlich unwahrscheinlicher./tih/mis

DE0008469008, US2605661048, EU0009658145