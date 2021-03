Roscan Gold hat eine weitere Goldzone auf seinem Kandióle-Projekt entdeckt. Westlich des Gebiets Mankouke South trafen die Bohrteams auf 4,78 g/t Gold über 24 Meter Länge nahe der Oberfläche. Die Aktie legt nach Bekanntgabe der Ergebnisse kräftig zu.

Neueste Bohrergebnisse: Roscan Gold meldet bis zu 32,9 g/t Gold

Roscan Gold (0,39 CAD | 0,29 Euro; CA77683B1076) entdeckt laufend neue Goldzonen auf seinem Kandióle-Goldprojekt in Mali. Nun meldeten die Kanadier die sechste Neuentdeckung binnen 12 Monaten. Diesmal förderten die Bohrungen im Gebiet Mankouke South hohe Goldgrade zu Tage. So durchschnitten die Bohrgeräte 4,78g/t über eine stolze Länge von 24 Metern. Dabei beginnt die Mineralisierung hier schon in einer "Tiefe" von 7,5 Metern, also praktisch an der Oberfläche. Teilabschnitte dieses Bohrlochs (DDMAN21-89) wiesen sogar Goldgrade von 18,1 g/t (1m) sowie ...

