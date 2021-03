Mainz (ots) -Dienstag, 9. März 2021, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Nadine KrügerGast: Josephin Busch, Schauspielerin und SängerinWerbung für ungesunde Lebensmittel - Kinder vor Beeinflussung schützenLive-Kochen mit Mario Kotaska - NudelsalateEin Jahr Shutdown in Deutschland - Blick auf das verrückte Corona-JahrRiss im Trommelfell - Diagnose und TherapieDienstag,9. März 2021, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinImpfung beim Hausarzt - Modellprojekt in BrandenburgExpedition Deutschland: Zarrentin - "Hier ist es schön, früher und heute"Die Renovier-Azubis (2) - Die WG "auf den Kopf gestellt"Dienstag, 9. März 2021, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Karen WebbMode aus Paris - Neues von Dior und ChanelKate Winslet im Interview - Neuer Film "Ammonite"Dienstag, 9. März 2021, 21.00 UhrFrontal 21Moderation: Ilka BrechtKatholische Vertuschung - Woelki und der MissbrauchsskandalDer Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki hatte Aufklärung von sexuellem Missbrauch durch Priester versprochen. In einem Rechtsgutachten sollten Namen von Verantwortlichen genannt werden, die Täter geschützt und Verbrechen vertuscht haben. DochKardinal Woelki hält das Gutachten wegen angeblicher methodischer Mängel seit Monaten unter Verschluss - und lässt ein neues Gutachten anfertigen. Betroffene von sexualisierter Gewalt fürchten, dass echte Aufklärung wieder nicht stattfindet.Das ZDF-Magazin "Frontal 21" über sexuellen Missbrauch und das Leid von Betroffenen, die den Glauben an die Kirche verloren haben.Impfen im Schneckentempo - Zu spät und zu bürokratischPolitik und Behörden versagen mit ihrer Impfstrategie gegen das Coronavirus: Erst wurde von der Bundesregierung zu wenig Impfstoff bestellt, dann AstraZeneca durch eine Diskussion um die Wirksamkeit schlechtgeredet.Das hat viele abgeschreckt, sich mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen zu lassen. Jetzt liegen über eine Million Dosen davon ungenutzt auf Lager. Gleichzeitig sind zehn Wochen nach dem Impfstart über 90 Prozent der Bevölkerung noch nicht geimpft, Impfwillige warten vergeblich auf Termine.Immerhin: Sollten alle Impfstoff-Kandidaten zugelassen werden, erhält Deutschland im Laufe des Jahres 300 Millionen Dosen. Doch auch darauf ist Deutschland kaum vorbereitet. Erst ab Ende März, Anfang April sollen sich auch Haus- und Fachärzte umfassend an der Corona-Impfkampagne beteiligen - viel zu spät, sagen Kritiker."Frontal 21" über das Schneckentempo beim Impfen gegen COVID-19.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4858429