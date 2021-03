Mainz (ots) - Geschichte wiederholt sich doch? Naja, sagen wir: ein bisschen. Zwar haben Prinz Harry und Herzogin Meghan ihr Schicksal zuletzt wohl vor allem deshalb mit dem von Prinzessin Diana verglichen, weil das ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse war. Aber es enthält ja doch ein Fünkchen Wahrheit: Alle, die sich nicht reibungslos in die Maschinerie des britischen Königshauses einfügen, bekommen zu spüren, dass sie anders sind. So wie Harrys Mutter Diana und nun Harry selbst und seine Frau. Mitleid muss man deshalb nicht unbedingt haben. Die Firma - eine wunderbar unsentimentale und vermutlich realitätsnahe Bezeichnung für das altehrwürdige Königshaus! - funktioniert seit Jahrhunderten so. Wer sich darauf einlässt, dürfte deshalb wissen, was kommen kann. Dennoch: Wenn sich tatsächlich Mitarbeiter des Palasts Gedanken über die Hautfarbe eines royalen Babys machen, dann zeugt das davon, dass da einige hinter den dicken Mauern jeglichen Anstand und den Bezug zur gesellschaftlichen Realität verloren haben. Solche Leute verdienen nicht einen Hauch von Verständnis - und auch nicht das Geld der britischen Steuerzahler. Die Affäre kann unangenehm werden für die Krone. Prinz Harry und seine Frau sind weit weg von London, haben sich aller königlichen Pflichten entledigt - und können den Streit weiter befeuern, wenn sie wollen. Die Krone hat da mehr zu verlieren. Und da die Palastbürokratie diesmal nicht wie sonst zu schweigen beliebt, dürfte das Ganze weitergehen. God Save the Queen? Nun ja. Wenn Elizabeth II. es gewollt hätte, hätte sie ihren Hofmarschällen bestimmt rechtzeitig Einhalt gebieten können. So gesehen fällt ihr das Ganze nicht einfach vor die Füße. Sie steht mittendrin.



